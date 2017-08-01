Показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов – такие доказательства Украина направила в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и все они касаются аннексии Крыма. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает 5 канал.

В целом же в Страсбурге рассматривают пять исков против России. Речь идет не только об аннексии полуострова, но и об агрессии в Донбассе, доказательства которой украинская сторона предоставит служителям Фемиды уже через два месяца.

"Под каждую видеозапись у нас есть или показания человека, который делал аудиозапись или был "на картинке". Мы сделали три отдельных графика. Один – входа российских войск. Мы показали, какая часть, когда заходила, где разгружалась..., когда она оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график захвата или блокирования украинских воинских частей – и там, особенно что касается конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", – рассказал Лищина.

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Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказалась за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.