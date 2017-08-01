В запорожской мэрии ищут доказательства передачи информации в "ДНР"

Причиной обысков, которые проводятся сегодня в кабинетах городского головы Запорожья и его заместителей, стала информация о том, что из мэрии с помощью спецсредств якобы передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса, Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на городского голову Запорожья Владимира Буряка.

По его словам, обыски в мэрии Запорожья проводятся на основании постановления Жовтневого районного суда города. Согласно ему, в кабинетах мэра и его заместителей разыскиваются "предметы и документы, имеющие значение для досудебного расследования, а именно системы аудио - и видеонаблюдения, веб-камеры, кабели, модемы, роутеры, системные блоки ПК, ноутбуки, планшеты, жесткие диски и другие носители информации".

Также мэр Запорожья процитировал постановление суда на обыск в мэрии, согласно которому "досудебное расследование установило, что в начале 2016 года через служебные кабинеты с устройств специальной связи неизвестные лица передавали информацию на оккупированную территорию Донецкой области".

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"Подразумевается, что в ночное время кто-то что-то передает в "ДНР", какие-то сведения? Это абсурд! Наверное, на сегодняшний день кому-то выгодно дестабилизировать обстановку в Запорожье. В Запорожье спокойно на сегодняшний день", – прокомментировал Буряк.

Обыски в Запорожской мэрии еще продолжаются.