Антимонопольный комитет подозревает "Борисполь" в предоставлении сомнительных скидок МАУ

Аэропорт якобы применял понижающие коэффициенты к аэропортовым сборам только одной авиакомпании

Аэропорт "Борисполь" предоставлял авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сомнительные скидки по уплате аэропортовых сборов. Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета на запрос ВВС-Украина.

Комитет рассматривает дело "по признакам совершения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг".

"ГП "МА Борисполь", имея признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления специализированных услуг аэропорта в пределах территории расположения Международного аэропорта "Борисполь", применяло понижающие коэффициенты к аэропортовым сборам только одной авиакомпании - "Авиакомпании МАУ", - говорится в документе.

Аэропорт делал это якобы "непублично, непрозрачно, при отсутствии каких-либо установленных критериев расчета размера скидок к аэропортовым сборам для авиакомпаний".

В Антимонопольном комитете рекомендуют аэропорту "Борисполь" выработать четкие критерии по скидкам на аэропортовые сборы.

В то же время в Антимонопольном комитете сообщили, что компания МАУ не обращалась к нему с жалобами о нарушении экономической конкуренции Министерством инфраструктуры, "Международным аэропортом "Борисполь", "Международным аэропортом "Львов" или авиакомпанией Ryanair.

"Также в Комитете отсутствует достоверная информация о предоставлении/не предоставлении "МА "Борисполь" или "МА "Львов" "эксклюзивных условий" авиакомпании Ryanair и заявления/жалобы других авиаперевозчиков", - добавили в АМКУ.