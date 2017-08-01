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Инфографика "Честно" назвало главных прогульщиков июля в Верховной Раде

<span class="label red">Инфографика</span> "Честно" назвало главных прогульщиков июля в Верховной Раде
Верховная Рада / Фото: ТСН

Восемь депутатов не участвовали ни в одном из 211 голосований

01.08.17 233
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В июле 2017 года восемь народных депутатов пропустили все заседания Верховной Рады Украины. Об этом говорится в сообщении общественного движения "ЧЕСТНО".

В июле парламент провел семь заседаний, в ходе которых произошло 211 голосований. При этом восемь депутатов не зарегистрировались и ни разу не голосовали в июле, а именно: Сергей Власенко и Александра Кужель (Батькивщина), Евгений Бакулин и Иван Мирный (Оппозиционный блок),  Вячеслав Богуслаев и Александр Онищенко (Воля народа),  Михаил Хмиль (Народный фронт), а также внефракционный Сергей Клюев.

Больше всего голосований пропустили депутаты от Батькивщины (34,7%) и внефракционные депутаты (25,6%), меньше всего - депутаты от БПП (присутствовали при 89,9% голосований) и Самопомочи (присутствуют при 89,8% голосований).

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