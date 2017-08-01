Восемь депутатов не участвовали ни в одном из 211 голосований

В июле 2017 года восемь народных депутатов пропустили все заседания Верховной Рады Украины. Об этом говорится в сообщении общественного движения "ЧЕСТНО".

В июле парламент провел семь заседаний, в ходе которых произошло 211 голосований. При этом восемь депутатов не зарегистрировались и ни разу не голосовали в июле, а именно: Сергей Власенко и Александра Кужель (Батькивщина), Евгений Бакулин и Иван Мирный (Оппозиционный блок), Вячеслав Богуслаев и Александр Онищенко (Воля народа), Михаил Хмиль (Народный фронт), а также внефракционный Сергей Клюев.

Больше всего голосований пропустили депутаты от Батькивщины (34,7%) и внефракционные депутаты (25,6%), меньше всего - депутаты от БПП (присутствовали при 89,9% голосований) и Самопомочи (присутствуют при 89,8% голосований).