Силовики пришли с обыском в Киевскую обладминистрацию

Прокуратура Киевской области совместно с СБУ проводит обыски у сотрудников Управления инфраструктуры Киевской обладминистрациипо делу о коррупции при выдаче разрешений на обслуживание пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Должностные лица управления инфраструктуры КОГА в 2015-2016 годах разработали противоправную схему и выдавали документы подконтрольным им автомобильным перевозчикам, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса", - говорится в сообщении.

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Обыски проходят в служебных помещениях Управления инфраструктуры КОГА и в помещении фигурантов уголовного производства.

Напомним, сотрудники управления СБУ в Запорожской области с утра 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья.