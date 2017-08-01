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Главная » Страна » СБУ нашла у Гужвы флешку с документами Минобороны

СБУ нашла у Гужвы флешку с документами Минобороны

СБУ нашла у Гужвы флешку с документами Минобороны
Игорь Гужва / Фото из открытых источников

Главред "Страна.ua" говорит, что против него фабрикуют новое дело

01.08.17 937
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Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Об этом говорится в постановлении суда от 27 июля, передает УНИАН.

По информации следователей, 22 июня при обыске в офисе редакции интернет-издания "Страна.ua" изъяли флэш-накопитель марки Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором есть электронные документы со сведениями, которые, возможно, являются государственной тайной.

"Во время досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, которые, возможно, составляют государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150, находящихся во владении юридического лица - Министерства обороны Украины ", - говорится в судебном решении.

СБУ запросило у суда право проверки техники в здании Минобороны с указанными накопителями для проведения экспертного исследования. Запрос был удовлетворен, хотя представитель министерства возражал.

Сам Игорь Гужва все обвинения отрицает. На своей странице в Facebook он написал, что никакой секретной информации на флешках из Министерства обороны не получал.

"13 июля я написал пост о том, что дело о вымогательстве, которое против меня сфабриковали, трещит по швам, и поэтому власти приняли решение попробовать состряпать против меня очередное дело. Для этого из суда выбили разрешение на передачу всей изъятой оргтехники в СБУ", - написал Гужва.

Он отмечает, что в протоколе обысков флешка, о которой идет речь, не значится. Гужва не исключает, что флешку ему подбросили.

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