В Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт

В связи с повышением температуры воздуха до 28 градусов тепла в Киеве ограничили движение тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха до +28 °С вводится ограничение движения по улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.
Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения осуществляет столичная патрульная полиция.