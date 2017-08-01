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Главная » Страна » В Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт

В Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт

В Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт
Фото из открытых источников

Большегрузам запрещен въезд в столицу с 10:00 до 22:00

01.08.17 26
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В связи с повышением температуры воздуха до 28 градусов тепла в Киеве ограничили движение тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха до +28 °С вводится ограничение движения по улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения осуществляет столичная патрульная полиция.

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