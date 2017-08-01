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"Борисполь" оценил пунктуальность авиакомпаний

"Борисполь" оценил пунктуальность авиакомпаний
Фото: iideasmalta.eu

Лучшими оказались Czech Airlines, Белавиа, Aegean и Georgian Airlines

01.08.17 391
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Аэропорт "Борисполь" оценил пунктуальность авиакомпаний в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, за первое полугодие текущего года пассажирские авиаперевозки с регулярностью выше 90% обеспечили Czech Airlines, Белавиа, Aegean и Georgian Airlines.

"К "золотой середине" с пунктуальностью от 70 до 90% попали: Austrian Airlines, Lufthansa, Windrose Airlines, Air Arabi, AirBaltic, Международные авиалинии Украины, Air France, Azur Air Ukraine, Anda Air, Azerbaijan Airlines, Днеправиа, KLM, Turkish Airlines, British Airways, Ellin Air, Atlasjet Ukraine, LOT, UM Air, Bravo Airways", - говорится в сообщении.

В число авиаперевозчиков аэропорта "Борисполь", которые по расписанию выполнили менее 70% рейсов, вошла только авиакомпания El Al.

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