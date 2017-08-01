АТО: боевики 10 раз нарушали перемирие

Боевики активизировались вдоль всей линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе. Бандформирования 10 раз открывали огонь по позициям наших военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Около полуночи из минометов калибра 82 миллиметра преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском на луганском направлении.

А около часа ночи на донецком направлении боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения.

На мариупольском направлении враждебные провокации зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.