Порошенко одобрил уголовную ответственность для живодеров

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5119-1, которым ужесточается наказание за жестокое обращение с животными. Такое решение поддержали 257 депутатов.