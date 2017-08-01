СБУ нашла в Запорожском горсовете системы аудио- и видеонаблюдения

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в помещениях Запорожского городского совета изъяли и направили на экспертизу несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время досудебного следствия будут установлены инициаторы и цели установления систем наблюдения в административных помещениях органа местного самоуправления, в которых циркулирует информация с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

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Напомним, сотрудники управления СБУ в Запорожской области с утра 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья. Причиной обысков стала информация о том, что из мэрии с помощью спецсредств якобы передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.