В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В аэропорту "Борисполь" поймали 25-летнего мужчину, который пытался провезти в Украину из Бразилии более 1 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Молодой человек за денежное вознаграждение в сумме 4,5 тыс. долларов согласился перевезти наркотическое средство, оборот которого ограничен, - кокаин, из Федеративной Республики Бразилия в Украину. Получив более 1 кг кокаина в Бразилии, мужчина пересыпал его в 28 презервативов и проглотил, чтобы незаметно перевезти его контрабандой через таможенные границы в желудке", - говорится.

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В дальнейшем, наркокурьер ничего не ел и употреблял специальные препараты, которые позволяли удерживать кокаин в желудке.

Преступника задержали, когда он проходил таможенный досмотр, и отправили в больницу, а затем арестовали. По ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК Украины ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Килограмм кокаина на "черном" рынке оценивается в 300 тыс. долларов.