Кличко: Реконструкция Шуляского моста займет год-полтора

Мэр уверяет, что у города есть ресурсы для ремонта дорог

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для реконструкции Шулявского моста и строительства развязки понадобится год-полутора времени. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Нам необходимо будет год, максимум - полтора, для того, чтобы полностью мост не только выглядел по-другому, а чтобы имел соответствующие развязки", - сказал Кличко.

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По его словам, на данный момент в городе есть ресурсы для ремонта дорог.

"В сегодняшних сложных условиях город Киев является таким "островком благополучия" по сравнению с другими депрессивными регионами Украины. Потому что на 30% у нас профицит бюджета, у нас на сегодняшний день ресурсы, которые мы вкладываем в дороги", - отметил мэр Киева.

Напомним, 18 мая вКиеве определили финальный проект реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому стоимость работ составит 400 млн грн.