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Главная » Страна » В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион

В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион

В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион
Фото из открытых источников

Австрийца подозревают в растлении детей

02.08.17 542
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57-летний мужчина, который находился в розыске Интерпола по запросу Австрии и был задержан 1 августа в Киеве, – двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Земельного суда Вены Кристина Зальцборн.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой наWiener Zeitung

Чемпиона подозревают в развращении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. По информации прокуратуры Вены, в период с 1997-го по 2004 год он, работая тренером по дзюдо, совершал действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц.

По австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до 10 лет.

В суде сообщили, что уже направили украинским официальным органам представление на экстрадицию подозреваемого в Австрию.

В течение спортивной карьеры Зайзенбахер завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и Играх-1988 в Сеуле.

Зайзенбахер был объявлен в розыск после того, как в декабре 2016 года не явился по вызову в суд.

Напомним, Петренко заявил о политической ангажированности Интерпола.

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