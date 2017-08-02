В этот день 1933 года открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина

Открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.

На канале постоянно работали 100 тысяч заключенных, в основном крестьян-единоличников. Смертность достигала 700 человек в день, но общее число работающих не убывало: на стройку постоянно привозили пополнение.

Строителей называли заключенными каналоармейцами. Это имя в виде сокращения "з/к" (зэка) позднее стали применять в документах к любым заключенным. Основным средством воздействия на строителей стала "котловка" — неравное питание. Применили простой прием: чем меньше заключенный вырабатывал, тем меньше он получал пищи. Впоследствии такой "воспитательный" метод стал нормой во всех сталинских лагерях.

В конце августа по Беломорканалу совершили прогулку на пароходе 120 писателей во главе с Максимом ГОРЬКИМ. Результатом этой поездки стала пафосная книга "Канал имени Сталина", где воспевалась перековка строителей-заключенных работниками ОГПУ.