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Главная » Страна » В Украине счетчики отопления и воды в помещениях закреплены законодательно

В Украине счетчики отопления и воды в помещениях закреплены законодательно

В Украине счетчики отопления и воды в помещениях закреплены законодательно

Закон о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения вступил в силу

02.08.17 1222
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В Украине вступил в силу закон о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения, которым предусматривается обязательство операторов внешних инженерных сетей (теплосети, водоканалы) оборудовать 100% жилых домов подомовыми узлами учета (тепловой энергии, воды).

1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Согласно документу, оборудование подомовыми узлами учета нежилых помещений должно быть выполнено в течение года с даты вступления закона в силу, то есть до августа 2018 года.

При этом оборудование жилых домов приборами учета теплой и холодной воды должно закончиться через два года после вступления закона в силу, то есть до августа 2019 года.

Затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета.

Помимо этого, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета.

Закон запрещает присоединение к внешним инженерным сетям построенных зданий, не оборудованных приборами учета согласно его требованиям.

Напоминаем, как сэкономить на газе в летний период.

 

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