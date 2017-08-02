У янтарной мафии изъят товар на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

"В рамках реализации полученной информации в ходе проведения действий в уголовном производстве по факту незаконной добычи и хранения янтаря в городе Владимире-Волынском и в Иваничевском районе были проведены санкционированные следственным судьей обыски в помещениях, занимаемых группой местных жителей, которые налаживали каналы незаконной переправки "солнечного камня" за границу", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков были обнаружены и изъяты камни янтаря-сырца крупных фракций весом около 40 кг, готовые изделия из янтаря, мотопомпа, арсенал оружия и боеприпасов, черновые записи, а также значительная сумма наличных средств в иностранной валюте.

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование в рамках данного уголовного производства продолжается.

Напомним, таможенники в "Борисполе" нашли контрабандный янтарь в конфетах.