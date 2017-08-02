Киев переходит на безналичную оплату парковки

Столица переходит на безналичную оплату парковки с 10 августа и до принятия Верховной Радой соответствующего закона.
Водители смогут оплатить место для парковки своего авто через паркомат, sms или приобрести месячный талон. Парковщиков заменят паркоматы, а власти надеются на честность водителей.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Мэр Киева Виталий Кличко признался, что повлиять на проблемную ситуацию с парковками власти нелегко - машины стоят везде и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице.
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“Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или купить в киосках продажи прессы месячные талоны на оплату парковки”, - подчеркнул Виталий Кличко.
“С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. Этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать”, - подчеркнул мэр столицы.
Напомним, билеты с QR-кодом начнут продавать в киевском метро 2 августа.