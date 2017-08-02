Киев переходит на безналичную оплату парковки

Столица переходит на безналичную оплату парковки с 10 августа и до принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Водители смогут оплатить место для парковки своего авто через паркомат, sms или приобрести месячный талон. Парковщиков заменят паркоматы, а власти надеются на честность водителей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что повлиять на проблемную ситуацию с парковками власти нелегко - машины стоят везде и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице.

“Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или купить в киосках продажи прессы месячные талоны на оплату парковки”, - подчеркнул Виталий Кличко.

“С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. Этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать”, - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, билеты с QR-кодом начнут продавать в киевском метро 2 августа.