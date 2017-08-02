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Главная » Страна » Суд вернул Межигорье в государственную собственность

Суд вернул Межигорье в государственную собственность

Суд вернул Межигорье в государственную собственность
Межигорье  / Фото: aloha-family.com

Манипуляции 10-летней давности с формой собственности комплекса Межигорье признаны недействительными

02.08.17 101
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Вчера, 1 августа, столичный апелляционный хозяйственный суд вернул резиденцию Межигорье в урочище под Киевом в собственность государства. Об этом сообщил у себя в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Суд... принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция Межигорье выбыла в 2007 году из государственной собственности", – написал он.

Как добавил глава ГПУ, следующим шагом должно быть "судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора".

Напомним, в течение 2007 года на основании распоряжений Кабмина комплекс отдыха Пуща-Водица (94 объекта недвижимости – здания и сооружения) был передан в Министерство охраны окружающей природной среды, а затем – в уставный фонд НАК "Надра Украины".

Впоследствии комплекс незаконно оказался в собственности частных структур и беглого бывшего президента Виктора Януковича. Расследование об отчуждении госактивов с марта 2014 года вела ГПУ.

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