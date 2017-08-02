Путин до войны был любимцем у украинцев, - мнение

Известная российская журналистка Евгения Альбац рассказала, что во время посещения государственного архива в Хмельницком ей стало очень стыдно, когда увидела стенд с именами погибших в Донбассе.

"Стоят портреты молодых людей, 10 или 11 портретов, погибшие на Донбассе. И женщина, которая показывала сохранившуюся синагогу в городе Славута Хмельницкой области мне говорит: "Как матерям было тяжело их растить в 90-е. Вы себе не представляете, что здесь было. И теперь они погибли. Вот, за что? Неужели, вы, действительно, думаете, что мы едим детей?", - рассказала Альбац в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"И мне было так стыдно. А потом в Хмельницком областном государственном архиве, где я пришла смотреть раввинские книги, там перед читальным залом стенд, ну, как минимум 100 фамилий. И все: "Погиб, Авдеевка", "Погиб, Донецкий аэропорт", "Погиб, Горловка", "Погиб от ран, Киевский госпиталь" и так далее, и так далее, и так далее. И ощущение такого чудовищного стыда за то, что делает твоя власть, и за то, что миллионы моих сограждан поддерживают этот кошмар", - поделилась журналистка.

На уточняющий вопрос ведущего, возлагают ли украинцы ответственность за убийства в Донбассе на власти РФ, Альбац сказала: "Да, конечно. Там, собственно, вопроса, ведь, нет. Они, ведь, хорошо это… Знаете, зомбоящик может рассказывать все, что угодно, но о том, что это российская агрессия, ведь, сомнений никаких нету".

Журналистка также вспомнила, что до начала агрессии России против Украины для многих украинцев Владимир Путин был любимцем: "И вот это еще одна любопытная вещь. Путин был таким там любимцем, мачо (это мне один человек рассказывал). Такой… Вот, все говорили: "Вот смотрите, у русских какой президент". Все. Вот это закончилось. Абсолютное разочарование. Они перестали смотреть российские каналы. Очарование российским президентом совершенно закончилось".

"Это не значит, что они любят своих. Еще раз повторяю, я не встретила ни одного, кто бы хорошо говорил о власти. Ни одного человека я не встретила. А я разговаривала с очень и очень многими. Но если какая-то была вот то, что называется soft power у Путина, в Украине все, она закончилась. Ее нет вообще", - считает Альбац.

Напомним, Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами.