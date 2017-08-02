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МАУ вернула питание в эконом-классе на внутренних рейсах

МАУ вернула питание в эконом-классе на внутренних рейсах
Фото из открытых источников

Стоимость десерта, например, от €2 до €4

02.08.17 175
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Крупнейшая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" возобновила предоставление питания на внутренних рейсах в эконом-классе, но на платной основе.

Как пишет avianews.com , теперь не менее чем за 36 часов до вылета пассажиры могут заказать еду, которая не требует разогрева: панини, салаты, закуски, десерты. Например, панини с курицей и горячим напитком на выбор обойдется в сумму, эквивалентную €5. Столько же придется отдать за салат "цезарь" или сырную тарелку. Стоимость десерта составляет от €2 до €4.

Система позволяет заказать сразу несколько блюд за раз. Оплатить можно банковской картой по ссылке, которая отправляется на электронную почту, или же в банке по счет-фактуре.

В описании услуги не указывается, можно ли будет купить еду на борту. Основные горячие блюда, которые предоставляются на платной основе на международных рейсах, для предварительного заказа на внутренних рейсах не доступны.

При этом платное питание в эконом-классе на внутренних направлениях, согласно информации на странице услуги, не предоставляется на рейсах Киев-Черновцы-Киев и Киев-Херсон-Киев, а также на рейсах Львов-Киев под номером PS038.

Напомним, что бесплатное питание на внутренних рейсах МАУ в эконом-классе было отменено 2011 году. В полете пассажирам предоставлялась только вода. Заказать питание заранее или купить еду на борту было невозможно.

Бесплатное питание в эконом-классе на большинстве международных среднемагистральных рейсов МАУ предоставлялось до марта 2014 года.

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