В Японии стали популярны артефакты из зоны АТО

Пользователь под ником @msc_nm выложил в Twitter серию рисунков с украинскими военными в стиле аниме.

По опознавательным знакам на форме среди персонажей рисунков можно различить СБУ, а также батальоны "Азов" и "Донбасс".

Как отмечают другие блогеры, среди некоторых кругов в Японии стали популярны артефакты с войны в Донбассе.

В некоторых магазинах даже продаются шевроны и элементы формы украинских военных.

В частности уже неоднократно проходили костюмированные встречи японцев, небезразличных к войне в Украине, а также была создана компьютерная игра, пишет hudruk.

Отдельные фанаты из Страны восходящего солнца даже воспроизводят у себя на родине бои на востоке Украины.

Напомним, Путин до войны был любимцем у украинцев.