Киев потребует у Москвы возмещения убытков, которые понесли украинские порты в Азовском море

Министерство инфраструктуры Украины намерено требовать от РФ возмещения убытков, которые понесли украинские порты, расположенные в Азовском море.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об убытках, вызванных строительством Керченского моста.
"Эту проблему мы сейчас решаем совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", – заявил он.
По словам Лавренюка, проблема перекрытия Керченского канала и введение ограничений для движения судов были выделены Министерством юстиции в отдельный иск против РФ.
"Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств мариупольским и бердянским торговыми портами", – добавил он.
Напомним, Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины.