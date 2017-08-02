Киев потребует у Москвы возмещения убытков, которые понесли украинские порты в Азовском море

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об убытках, вызванных строительством Керченского моста.

"Эту проблему мы сейчас решаем совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", – заявил он.

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По словам Лавренюка, проблема перекрытия Керченского канала и введение ограничений для движения судов были выделены Министерством юстиции в отдельный иск против РФ.

"Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств мариупольским и бердянским торговыми портами", – добавил он.

Напомним, Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины.