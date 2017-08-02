Народный «шикидым», как любят называть украинского певца Виктора Павлика, на днях колесил по Киеву на байке в косухе и шлеме. Узнать в этом образе исполнителя романтических баллад не сразу смогли даже близкие. Нет, имидж Павлик не менял и в рокеры не записался! Артист пошел на этот эксперимент ради своего любимого исполнителя, легенды итальянской музыки, номинанта «Грэмми», обладателя премии World Music Awards – Zucchero, который в рамках мирового тура «Black cat» 14 сентября выступит в столице с единственным сольным концертом. Накануне приезда лучшего музыканта планеты украинские звезды перепели его песни. Одним из первых в этом флешмобе принял участие Виктор Павлик. Певец выбрал самый горячий хит итальянца – «Baila morena». Ради того, чтобы безупречно исполнить на испанском визитную карточку Zucchero, певец серьезно занимался с носителями языка.

«Мое знакомство с Zucchero началось с песни «Senza una donna», – рассказывает Виктор Павлик. – Не помню, где именно ее услышал. Возможно, на дискотеке; музыку тогда крутили на бобинах, FM-радиостанций не было. Но «Senza una donna» и «Baila morena» звучали повсюду. В детстве я любил группу Nazareth и песню «Dream on». Прошло 30 лет – и я лично познакомился с вокалистом Дэном Маккаферти, мы подружились, я летал к нему на день рождения. Он уже ушел на пенсию, больше не поет, но мог ли я когда-нибудь подумать, что песню моего детства спою вместе с Дэном! Так и с Zucchero: кто знает – возможно, в будущем мы познакомимся и споем «Baila morena» дуэтом…»

Певец, по его словам, ставит Zucchero на один уровень с Джо Кокером, но считает его артистом для избранной прослойки слушателей. «Стинг – тоже не для всех. Зная хорошо его песни, понимаю, что у Стинга есть пять композиций, которые можно напевать, но слушать их долго очень тяжело. Zucchero, наоборот драйвовый. У него очень хорошая энергетика, он клевый дядька, фирмач! Для меня Zucchero всегда шел параллельно с Эросом Рамазотти. Но по стилю музыки и хрипотце в голосе ставлю его рядом с Джо Кокером – у них роковая подача. Интересный артист, и я считаю, что его приезд очень важен для Киева. Хочу, чтобы концерт Zucchero прошел у нас на высшем уровне и оставил у него яркие воспоминания об Украине. Думаю, что с Божьей помощью все будет здорово», – заключил Павлик.

Напомним, единственное выступление Zucchero состоится в Киеве 14 сентября во Дворце «Украина».

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ikl36ofkazw

Билеты можно приобрести в компании «Квартал-Концерт»: http://kvartal-concert.com/afisha/zucchero-14-9-2017