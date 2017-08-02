Оплатить проезд со станции "Кловская" можно билетом с QR-кодом

Сегодня, 2 августа, станция киевского метрополитена "Кловская" полностью отказалась от жетонов. Об этом сообщает 112 Украина.

Кассы на станции уже закрыты, жетоны не продаются. Для разовой поездки пассажирам предлагают бумажный билет с QR-кодом. Билет действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.

Как пояснил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, станцию "Кловская" выбрали первой для полной автоматизации в связи с тем, что здесь небольшой пассажиропоток.

Подобные эксперименты планируют провести и на других станциях, в частности на "Дружбы народов" и "Политехнический институт".

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Напомним, станции киевского метро с небольшим пассажиропотоком первыми откажутся от использования жетонов. В частности, это станции "Вырлица", "Кловская", "Красный хутор" и "Днепр".

С 15 июля в Киеве повысился проезд в метро. Теперь за поездку в подземке нужно заплатить 5 гривен.