Двоих украинцев могут посадить в Польше

В Польше предъявили обвинения полякам и украинцам, которые подделывали банковские платежные карты.

Как сообщает "Польское радио" , преступники сканировали данные с карточек, копировали их, а затем снимали деньги с банковских счетов.

Три члена преступной группировки были задержаны в Польше еще в июле прошлого года. В их машине обнаружили платежные карточки с немецкой и российской маркировкой, без определяющих знаков, но с магнитной лентой.

У них изъят также ноутбук с программным обеспечением для считывания и ввода данных на платежные карты и устройства для скимминга (переписывание данных с карточек).

Позже был задержан четвертый участник преступной группировки. В его квартире обнаружили незарегистрированное оружие, амфетамин и экстази.

11 июля 2017 года прокуратура Гданьска направила в суд обвинительный акт в отношении четверых мужчин.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 25 лет. Четвертый задержанный будет отвечать дополнительно за незаконное владение оружием и наркотиками.

Напомним, литовец ухитрился украсть у Google и Facebook $100 млн.