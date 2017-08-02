Кабмин хочет превратить Межигорье в национальный парк

На территории бывших резиденций беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Кабинет министров намерен создать национальный парк. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает РБК-Украина.
По его словам, проект парка уже согласован с профильными министерствами и ведомствами.
"Одна из идей – создание национального парка на территории охотничьих угодий, а также Межигорья... Соответствующие проекты-решения Кабмина уже существуют и даже согласованы с министерствами", – сказал Семерак.
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Министр добавил, что на сегодняшний день остаются нерешенными организационно-юридические моменты.
Напомним, 1 августа, столичный апелляционный хозяйственный суд вернул резиденцию Межигорье в собственность государства.