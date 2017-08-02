Силовики пришли с обыском в горсовет Бучи

Прокуратура вместе с СБУ проводят обыски в помещении городского совета Бучи. Об этом сообщает Громада Приирпенья.
Сотрудники СБУ стоят на входе в кабинеты городского совета и никого не пускают.
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"На двери написано "Входа нет". Сотрудники СБУ в масках и с автоматами. О причинах обысков не говорят, советуют обращаться в пресс-службу", - сообщила журналист Елена Рябчук, находящаяся в мэрии.
Напомним, 1 августа сотрудники управления СБУ в Запорожской области проводили обыски в помещениях мэрии Запорожья. Причиной обысков стала информация о том, что из мэрии с помощью спецсредств якобы передавалась информация на оккупированную территорию Донбасса.