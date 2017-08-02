Муженко: С начала российской агрессии погибли 467 десантников

За время российской агрессии против Украины погибли 467 десантников. Об этом сообщил начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на торжествах ко Дню высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области, передает пресс-служба Минобороны.

Муженко отметил, что с начала российской агрессии Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных сил Украины.

"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности военной присяге", – сказал он.

Муженко добавил, что около 3800 воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. Двадцати десантникам присвоено высшее звание – Герой Украины, шесть из них его получили посмертно.