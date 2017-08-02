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Главная » Страна » Против беглого судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело

Против беглого судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело

Против беглого судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело
Николай Чаус / Фото: УНИАН

Сейчас Николай Чаус находится в Молдове

02.08.17 25
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Высший совет правосудия 2 августа открыл дисциплинарное дело в отношении подозреваемого во взяточничестве судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

На заседании 2 августа третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела жалобу председателя Днепровского районного суда города Киева Нелли Ластовки и открыла соответствующее дисциплинарное дело против Чауса.

Напомним, правоохранители задержали Чауса в Молдове 28 февраля 2017 года. Позднее стало известно, что он сдался сам.

9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в трехлитровой банке.

11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

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