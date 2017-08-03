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Главная » Страна » День ВДВ в России: пьяный десантник в прямом эфире ударил журналиста

День ВДВ в России: пьяный десантник в прямом эфире ударил журналиста

День ВДВ в России: пьяный десантник в прямом эфире ударил журналиста
Скриншот

С криками "Моя страна, Украину захватим" и употреблением нецензурной брани

03.08.17 71
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В Москве в парке Горького во время прямого включения десантник ударил журналиста российского телеканала "НТВ". Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

В тот момент, когда корреспондент рассказывал как "элитные войска" празднуют свой праздник, к нему с криками "Моя страна, Украину захватим" и употреблением нецензурной брани подскочил  пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".

На просьбу журналиста помолчать, десантник нанес ему прямой удар по лицу. После этого пострадавший "отлетел" в сторону, при этом извинившись.

Прямое включение прервалось, ведущая сказала "У нас какие-то проблемы".

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