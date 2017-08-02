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Главная » Страна » Против белорусских компаний могут ввести санкции за торговлю с боевиками, - посол

Против белорусских компаний могут ввести санкции за торговлю с боевиками, - посол

Против белорусских компаний могут ввести санкции за торговлю с боевиками, - посол
Игорь Кизим

Как минимум для них будет закрыт украинский рынок

02.08.17 84
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Украина может ввести санкции против некоторых компаний из Беларуси, которые напрямую поставляют продукцию в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью белорусскому изданию БелаПАН заявил посол Украины Игорь Кизим.

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально о том, что если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем не только со стороны Украины. Мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", - отметил Кизим.

По его славам, украинские спецслужбы отслеживают факты поставок белорусскими компаниями товаров в ОРДЛО.

"И в случае наличия соответствующей информации таким предприятиям будет закрыт украинский рынок - это 100%", - добавил Кизим.

Ранее сообщалось, что несколько компаний Беларуси торгуют с оккупированным Донбассом. В частности, завод "Славпродукт" поставляет в ДНР водку премиум-класса, а ОАО "Крыница" производит для оккупированного Донбасса собственную марку пива "Юзбир".

 

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