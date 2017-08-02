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Видео В Киеве иностранец устроил резню в отеле

<span class="label red">Видео</span> В Киеве иностранец устроил резню в отеле
Фото: Нацполиция

Погиб мужчина и тяжелые ранения получила женщина

02.08.17 93
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Полиция задержала иностранца, который в ночь на 2 июля нанес в столичном отеле смертельыне ножевые ранения и тяжело ранил женщину. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Ночью в дежурную часть Подольского управления полиции от администратора отеля поступило сообщение о том, что в номере обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и оперативники, работавшие неподалеку в рамках операции "Мигрант".

"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 61-летнего уроженца Луганской области, у которого на теле эксперты насчитали десять ножевых ранений шеи, головы и грудной клетки. В соседней комнате полицейские нашли женщину в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями лица и головы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Правоохранители установили личность и местонахождение 36-летнего мужчины -  гражданина другого государства и задержали его. Задержанный сознался в совершении преступления.

Правоохранители установили, что после совместного употребления алкоголя между злоумышленником и постояльцами отеля возник конфликт. В результате иностранец схватил нож и напал на своих знакомых. От полученных травм мужчина скончался на месте, за жизнь женщины борются врачи.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения. Иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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