МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях

Киев должен сначала снизить тарифы на транзит и отозвать иски против Газпрома

Сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно только при конкурентоспособных тарифах и снятии Киевом всех претензий с "Газпрома". Об заявила заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова, передает пресс-служба ведомства.

"Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", - отметила она.

При этом в МИД РФ отметили, что строительство концепция строительства "Северного потока – 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам, и обвинили США желании навредить России.

"Мы неоднократно подтверждали, что "Северный поток – 2" – это чисто коммерческий проект. Исходя из рыночных принципов, все должно определяться экономической привлекательностью тех или иных предложений для потребителя. Похоже, наши американские партнеры так не считают. В условиях, когда их сжиженный природный газ (СПГ) сильно проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, они решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок. Это и стало главной причиной столь ожесточенного неприятия "Северного потока – 2" американским Конгрессом и американским газовым лобби", - сказал Федорова.

Напомним, в начале сентября 2015 года российский Газпром и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", то это лишит Украину $2 млрд прибыли, Словакию – $0,8 млрд, Польшу – $0,4 млрд, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя Нафтогаза Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года Газпром и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

Проект "Северный поток" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".