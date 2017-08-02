Порошенко: Антироссийские санкции США будут действовать до освобождения украинской земли

Санкции Соединенных Штатов Америки против России будут действовать до полного освобождения украинских территорий. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко, комментируя новость о подписании президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях.

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"Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе и заполитизированного проекта "Северный поток-2". Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов", - подчеркнул президент.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации.