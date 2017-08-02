Криминальный авторитет пытался попасть в Украину по поддельному паспорту из Беларуси

В аэропорту "Борисполь" полицией Киева был задержан российский "вор в законе" Реваз Бухникашвили по кличке "Пецо". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Российский криминальный авторитет пытался попасть на территорию государства по поддельному паспорту гражданина Украины через международный аэропорт "Борисполь". Задержанный известен в преступном кругу как организатор вооруженных группировок, на счету которых - ряд тяжких преступлений", - отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл в Украину из Беларуси. По предварительной информации, фальшивый украинский паспорт мужчина получил от посредников, проживающих на территории одной из южных областей Украины.

В России "Пецо" был организатором вооруженных группировок, которые совершали убийства, грабежи и разбойные нападения.

"Во время совершения одного из таких "налетов" на квартиру предпринимателя в России он и его соратники ранили двух полицейских. По решению суда криминальный авторитет был приговорен к 22 годам тюрьмы. Однако наказание отбывал лишь несколько лет", - рассказали в полиции.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что "Пецо" сотрудничает с российскими спецслужбами.

"О преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года", - написал он в Facebook.

Аброськин добавил, что Россия регулярно засылает в Украину криминальных авторитетов для расшатывания ситуации в стране.

"Российским преступным авторитетам и так называемым карманным "ворам в законе", приблудам на службе ФСБ России, поставлена задача своими действиями дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Это взрывы, убийства, разбойные нападения и тому подобное - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти", - подчеркнул Аброськин.