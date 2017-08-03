Боевики применили тяжелую артиллерию на Мариупольском направлении

Всего за прошедшие сутки террористы 30 раз нарушили перемирие

В зоне АТО за прошедшие сутки террористы увеличили количество обстрелов, применяя тяжелое вооружение.

Как сообщает пресс-центр АТО , на Мариупольском направлении из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БТР боевики вели огонь по украинским опорных пунктах в Водяном. А вскоре применили 122 миллиметровую артиллерию у этого населенного пункта, а также в районе Лебединского. Вблизи Широкино и Павлополь террористы применили стрелковое оружие.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по южным окраинам Авдеевки. В ответ силы АТО также открывали плотный огонь.

На Луганском направлении под минометный огонь попали украинские опорные пункты в Крымском, Троицком и Катериновке. А из гранатометов боевики стреляли по Новоалександровке и Новозвановке.

Кроме того, боевики обстреляли жилые дома в Водяном, выпустив не менее 6 мин калибра 120 миллиметров.

Всего за прошедшие сутки террористы 30 раз нарушили перемирие.

Напомним, Путин до войны был любимцем у украинцев.