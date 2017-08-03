Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадов

В Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадов

В Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадов
Кадр из фильма "Большая перемена"

15 и 16 августа комиссия определит победителей

03.08.17 435
000

В университете имени Бориса Гринченко начался первый этап конкурсного отбора директоров школ и садиков коммунальной собственности Киева.

Он продлится до 16 августа. Побороться за 41 вакантную должность выразили желание 82 претендента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Три года назад Киев стал первым городом, где внедрили открытый конкурсный отбор на замещение вакантных должностей руководителей школ и садиков. В этом году были внесены изменения в процесс отбора кандидатов, и он стал более прозрачным и главное - обязательным. На этом первом этапе конкурса претенденты должны рассказать о своем видении будущего плана развития учебного заведения, в котором они хотят работать, и ответить на вопросы комиссии", - сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян.

Следующим шагом будет тестирование на определение психологической готовности будущего руководителя к работе. А 15 и 16 августа комиссия определит победителей конкурса.

После избрания претендентов конкурсной комиссией их кандидатуры будут согласовывать Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА, председатель РГА и профильная постоянная комиссия Киевсовета.

Напомним, из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве иностранец устроил резню в отелеТрамп намерен защищать "белую" молодежь от дискриминации при поступлении в вузыОдна из станции киевского метро полностью отказалась от жетонов

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3375
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3455
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 940
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 22447
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5519
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25682
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 32189
  1. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 5137 / 5641
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 4158 / 5895
  3. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 3442 / 4004
  4. Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну" 2408 / 2743
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2086 / 4788
  6. Появилось аниме про боевые действия в Донбассе 2074 / 2309
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1613 / 32189
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 53 / 5895
  2. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 30 / 4788
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 12 / 32189
  4. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 10 / 4004
  5. В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке 8 / 1262
  6. Утомлённые интернетом. Энциклопедия цифровых болезней 6 / 456
  7. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 6 / 5641
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.