В Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадов

В университете имени Бориса Гринченко начался первый этап конкурсного отбора директоров школ и садиков коммунальной собственности Киева.

Он продлится до 16 августа. Побороться за 41 вакантную должность выразили желание 82 претендента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Три года назад Киев стал первым городом, где внедрили открытый конкурсный отбор на замещение вакантных должностей руководителей школ и садиков. В этом году были внесены изменения в процесс отбора кандидатов, и он стал более прозрачным и главное - обязательным. На этом первом этапе конкурса претенденты должны рассказать о своем видении будущего плана развития учебного заведения, в котором они хотят работать, и ответить на вопросы комиссии", - сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян.

Следующим шагом будет тестирование на определение психологической готовности будущего руководителя к работе. А 15 и 16 августа комиссия определит победителей конкурса.

После избрания претендентов конкурсной комиссией их кандидатуры будут согласовывать Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА, председатель РГА и профильная постоянная комиссия Киевсовета.

Напомним, из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне".