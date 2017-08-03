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Vodafone подал в суд на Укртелеком

Vodafone подал в суд на Укртелеком
Иллюстративное фото

 Это спор по вопросу внутреннего интерконнекта линий 0-800

03.08.17 1094
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Мобильный оператор Vodafone подал в суд на Укртелеком о взыскании 3,57 млн грн из-за снижения им ставки обратного интерконнекта.

Кроме того, подобный спор у Укртелекома есть и с оператором lifecell.

Хозяйственный суд Киева  назначил  рассмотрение дела на 10 августа, пишет ЛIГА.net.

Как объяснил директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов, это спор по вопросу внутреннего интерконнекта линий 0-800.

"Данный иск связан с первичным иском по размерам ставок, и мы надеемся, что будет рассматриваться судом с учетом предыдущего решения в деле по ставкам",- отметил он.

По словам Шуранова, похожий спор есть в компании и с мобильным оператором lifecell.

"Речь идет об обратном интерконнекте при звонке абонентов lifecell на линии 0-800, которые предоставляет Укртелеком своим клиентам. Мы считаем, что ставка такого интерконнекта должна составлять также 15 копеек, а не больше. Поскольку это просто интерконнект. Мы хотели урегулировать этот вопрос в досудебном порядке через НКРСИ. Но lifecell обратился в суд, заблокировав таким образом возможность регулятора выполнить свою роль", - отметил он.

Шуранов подчеркнул, что с Киевстаром у Укртелекома достигнуто соглашение о поэтапном снижении ставки обратного интерконнекта. 

Напомним, Фонд госимущества подал в суд иск об отмене приватизации Укртелекома.

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