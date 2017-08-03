Закон о Конституционном суде начал действовать

В Украине вступил в силу закон о Конституционном суде, который регламентирует порядок обращения граждан в КСУ с конституционной жалобой.

Закон регламентирует полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров, а также вопросов, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционность) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции Украины".

В состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть как минимум 12 судей.

Судьей Конституционного суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности.

Он не может совмещать свою деятельность с любой другой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов Конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. Документ описывает, каким образом происходят отбор кандидатов и их назначение.

Судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Безопасность судьи КСУ и членов его семьи (родителей, мужа/жены, детей) находится под защитой государства. Органы правопорядка принимают меры для безопасности судьи и членов его семьи при наличии соответствующего заявления судьи.

Выплаты судье состоят из должностного оклада и доплаты за пребывание на должности, причем оклад устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Предусмотрены такие доплаты: 5% от оклада - для секретаря коллегии; 10% оклада - для заместителя председателя суда; 15% - председателю суда. Пожизненное содержание составляет половину выплат (оклада и доплат).

Напомним, против беглого судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело.