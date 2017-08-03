Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз

В столице из-за жары уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.
Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в комментарии телеканалу "112 Украина".
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"На сегодняшний день мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота - до 4,5 раз. Такие показатели мы фиксируем в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко", - заявил Чумак.
Напомним, машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании.