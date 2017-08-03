Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз

Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз

Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз

Превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота - до 4,5 раз

03.08.17 272
000

В столице из-за жары уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в комментарии телеканалу "112 Украина".

"На сегодняшний день мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота - до 4,5 раз. Такие показатели мы фиксируем в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко", - заявил Чумак.

Напомним, машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадовВ Киеве иностранец устроил резню в отелеОдна из станции киевского метро полностью отказалась от жетонов

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3393
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3474
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 941
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 22557
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5572
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25723
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 32353
  1. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 5164 / 5688
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 4394 / 6058
  3. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 3545 / 4064
  4. Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну" 2468 / 2785
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2180 / 4839
  6. Появилось аниме про боевые действия в Донбассе 2082 / 2330
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1780 / 32353
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 58 / 6058
  2. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 33 / 4839
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 12 / 32353
  4. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 10 / 4064
  5. В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке 8 / 1267
  6. Утомлённые интернетом. Энциклопедия цифровых болезней 6 / 481
  7. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 6 / 5688
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.