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Главная » Страна » В Украине могут опять повысить цены на водку, коньяк и вино, – СМИ

В Украине могут опять повысить цены на водку, коньяк и вино, – СМИ

В Украине могут опять повысить цены на водку, коньяк и вино, – СМИ
Продажа алкоголя / Фото: КоммерсантЪ

Минимальная цена пол-литровой бутылки водки составит 79,55 грн

03.08.17 266
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Министерство экономики и развития сегодня, 3 августа, вынесло на рассмотрение правительственного комитета проект постановления, который повысит цены на алкоголь. Об этом сообщают Наші гроші.

Проект постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 № 957" предусматривает повышение на 8-11% цен на ликеро-водочные изделия; виски, ром и джин подорожают на 4%; коньяк (бренди) – на 3-6%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты – на 2%.

Минимальная цена пол-литровой бутылки водки должна быть 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка – 119,46 грн.

В последний раз правительство поднимало минимальные цены на алкоголь в ноябре 2016 года. После того были повышены акцизы на водку на 20%, на коньяк – на 17,6%, на крепленые вина – на 12%.

Также в экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 года составил 119,2% против 105,9%, что учитывалось при расчете действующего размера минимальных цен.

"Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков", - говорится в заключении правительственных экспертов.

Напомним, Кабмин 19 июля на заседании одобрил законопроект, который предусматривает значительное повышение акциза для водки и табака. 

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