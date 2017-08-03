Замглавы НАПК должен заплатить штраф 6 800 гривен

Заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого привлекли к административной ответственности за коррупцию.
Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.
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Таким образом, Днепровский районный суд столицы решил привлечь чиновника к ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией. Было наложено взыскание в виде штрафа 6 800 гривен.
Суд рассматривал дело Радецкого по частям 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП - неуведомление и совершение действий в условиях реального конфликта интересов.
Напомним, НАПК завершило проверку деклараций девяти министров.