Суд по делу Януковича перенесли на 10 августа

Также назначено дополнительное заседание для допроса свидетеля по делу Януковича

Следующее заседание по делу о государственной измене беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича состоится 10 августа в 10:00. Об этом сообщил председательствующий судья коллегии судей, рассматривающей дело о госизмене Виктора Януковича Владислав Девятко в четверг, 3 июля, передает РБК-Украина.

До того времени стороны процесса будут знакомиться с письменными, аудио- и видеодоказательствами.

Также сообщается, что Оболонский суд назначил дополнительное заседание для допроса свидетеля Юрия Сергеева, которое состоится 15 августа в 14:00. Дополнительное заседание назначено в связи с тем, что Сергеев будет пребывать в Украине только в это время.

"В связи с тем, что свидетель Сергеев будет пребывать в Украине исключительно в эти даты", – обратился к суду прокурор Кравченко с просьбой вызвать свидетеля в суд.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.