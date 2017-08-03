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Запасов угля на украинских ТЭС осталось на полтора месяца
Фото из открытых источников

Запасов угля на украинских ТЭС осталось на полтора месяца

Проблему дефицита правительство решает за счет импорта

03.08.17 296
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Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами угля, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, запасы угля антрацитовых марок на складах теплогенерирующих предприятий, по состоянию на 2 августа, составляют 724 тыс. тонн, что на 27% меньше запланированных на этот период объемов.

Приднепровская (ДТЭК), Змиевская и Трипольская ТЭС (Центрэнерго) остановлены из-за отсутствия топлива, а Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы.

Проблему дефицита правительство традиционно решает за счет импорта. В частности, по данным источника РБК-Украина в Минэнергоугля, Украина закупила порядка 1,2 млн тонн угля антрацитовых марок, из которых порядка 850 тыс. тонн – из РФ, а остальной объем – поставки из ЮАР, которые в основном осуществлял энергохолдинг ДТЭК.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что поставщики угля из США заинтересованы в контракте с Украиной минимум на 1,5-2 года.

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