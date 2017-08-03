Запасов угля на украинских ТЭС осталось на полтора месяца

Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами угля, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, запасы угля антрацитовых марок на складах теплогенерирующих предприятий, по состоянию на 2 августа, составляют 724 тыс. тонн, что на 27% меньше запланированных на этот период объемов.

Приднепровская (ДТЭК), Змиевская и Трипольская ТЭС (Центрэнерго) остановлены из-за отсутствия топлива, а Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы.

Проблему дефицита правительство традиционно решает за счет импорта. В частности, по данным источника РБК-Украина в Минэнергоугля, Украина закупила порядка 1,2 млн тонн угля антрацитовых марок, из которых порядка 850 тыс. тонн – из РФ, а остальной объем – поставки из ЮАР, которые в основном осуществлял энергохолдинг ДТЭК.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что поставщики угля из США заинтересованы в контракте с Украиной минимум на 1,5-2 года.