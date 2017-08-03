МИД не ведет учет украинцев, принявших иностранное гражданство

В 2017 году процедуру выхода из гражданства Украины прошли 430 украинцев

С начала 2014 года и по сегодняшний день процедуру выхода из гражданства Украины прошли 3 722 человека, постоянно проживающие за границей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос Фокуса.

Так, в 2014 году соответствующие заявления в структуры МИД подали 1214 граждан Украины, в 2015 – 936, в 2016 – 1142 и в 2017 – 430 украинцев.

При этом неизвестно, сколько граждан Украины имеют на данный момент паспорта других государств, не подавая заявлений о выходе из гражданства нашей страны.

"Согласно перечню полномочий МИД Украины, определенных Законом "О гражданстве", проведение проверки принадлежности граждан Украины к иностранному гражданству или ведение учета граждан, которые приобрели иностранное гражданство, не предусмотрено", – сказано в ответе МИД.

Напомним, 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал одобренный ранее Государственной думой закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления гражданства гражданам Украины, а также присягу на верность России при принятии ее гражданства.

МИД Украины в ответ выступил с заявлением, в котором назвал этот шаг российских властей проявлением неуважения к международному праву и суверенитету других государств.

"Российская власть взяла на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства", – заявил МИД и призвал граждан Украины не поддаваться на подобные провокации.