С момента создания патрульной полиции погибло семь копов

За время существования в Украине патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей погибли семь сотрудников службы.

Об этом в интервью ресурсу "Наш Киев" рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков.

"Семь человек. Пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили", – сказал он.

При этом Жуков отметил, что романтические ожидания кандидатов на службу в патрульной полиции не оправдываются во время работы. Большой проблемой являются хамство и наглость в обществе, когда копов сначала называют молодцами, а уже на следующий день считают уродам.

Несмотря на это, желающих стать патрульными остается достаточно большое количество.

"У нас в Мариуполе конкурс семь человек на место. По другим городам, а мы набираем сейчас в 22 городах, ситуация похожая", - отметил Жуков.

Напомним, Порошенко сказал, сколько "денег Януковича" пойдет на Нацполицию.