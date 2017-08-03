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Главная » Страна » Минобразования проведет эксперимент по поступлению на магистратуру

Минобразования проведет эксперимент по поступлению на магистратуру

Минобразования проведет эксперимент по поступлению на магистратуру
Лилия Гриневич / Фото: mon.gov.ua

В случае успеха, с 2019 года система будет внедрена на территории всей Украины

03.08.17 317
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Со следующего года будет проводиться эксперимент для поступления на магистратуру по результатам ВНО по иностранным языкам на специальности областей знаний: "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания". Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"В 2018 году это будет только эксперимент для отдельных вузов, а с 2019 года, если все удастся, эта система будет внедрена на территории всей Украины", – отметила Лилия Гриневич.

Она добавила, что ВНО эффективно предотвращает коррупцию во время поступления в вузы, однако его невозможно внедрить на поступление для всех специальностей магистратуры.

В 2018 году обязательное ВНО также будут сдавать не только поступающие на магистратуру по "Праву", но и на магистратуру по "Международному праву".

Напомним, 3 августа 2017 года началось ВНО, обязательное для поступления на магистратуру по "Праву", – 15 августа абитуриенты получат результаты.

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