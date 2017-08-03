На двух киевских пляжах разрешили купаться

На двух пляжах Киева с сегодняшнего дня разрешили купаться. Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо" на своей странице в Facebook.

2 августа изменены статусы четырех пляжей. На пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой" вывешены зеленые флаги – купаться безопасно. На пляжах "Детский" и "Вербный" красные флаги заменены на желтые – купаться не рекомендовано.

На остальных киевских пляжах остаются красные флаги: временно купаться категорически не рекомендуется.

Напомним, 12 июля в коммунальном предприятии "Плесо" заявили, что не рекомендуют отдыхать на всех 11 пляжах Киева. 14 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что купание в водоемах, которые прилегают к 10 городским пляжам (кроме пляжа «Пуща Водица»), является опасным.