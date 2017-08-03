Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На двух киевских пляжах разрешили купаться
На двух киевских пляжах разрешили купаться
Фото из открытых источников

На двух киевских пляжах разрешили купаться

Зеленые флаги вывешены на пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой"

03.08.17 767
000

На двух пляжах Киева с сегодняшнего дня разрешили купаться. Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо" на своей странице в Facebook.

2 августа изменены статусы четырех пляжей. На пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой" вывешены зеленые флаги – купаться безопасно. На пляжах "Детский" и "Вербный" красные флаги заменены на желтые – купаться не рекомендовано.

На остальных киевских пляжах остаются красные флаги: временно купаться категорически не рекомендуется.

Напомним, 12 июля в коммунальном предприятии "Плесо" заявили, что не рекомендуют отдыхать на всех 11 пляжах Киева. 14 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что купание в водоемах, которые прилегают к 10 городским пляжам (кроме пляжа «Пуща Водица»), является опасным.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько разВ Киеве продолжается конкурс на должности директоров школ и детсадовВ Киеве иностранец устроил резню в отеле

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3448
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3517
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 947
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 22775
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5722
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25845
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 32798
  1. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 5226 / 5744
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 4706 / 6496
  3. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 3617 / 4124
  4. Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну" 2523 / 2836
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2275 / 4942
  6. Появилось аниме про боевые действия в Донбассе 2102 / 2351
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2101 / 32798
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 60 / 6496
  2. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 34 / 4942
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 15 / 32798
  4. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 10 / 4124
  5. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 8 / 1568
  6. В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке 8 / 1281
  7. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 6 / 5744
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.