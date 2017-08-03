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Новости компаний Житлобудинвест завершает строительство BUSOV HILL

<span class="label">Новости компаний</span> Житлобудинвест завершает строительство BUSOV HILL

Элитная новостройка на Печерске Busov Hill – вводится в эксплуатацию в этом месяце. Таким, образом, компания «Житлобудинвест» завершает свой наиболее титулованный проект.

03.08.17 121
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«Элитная новостройка года», «Лучший жилой комплекс премиум класса в Киеве», «Самый комфортный элитный ЖК Киева»… - лишь малая часть наград и званий, которых были удостоены жилой комплекс Busov Hill и его застройщик – компания «Житлобудинвест». Сегодня дом, возвышающийся над холмами ботанического сада и Днепром, вводят в эксплуатацию – завершена прокладка внешних и внутренних коммуникаций, заканчиваются обмеры БТИ, производятся пуско-наладочные работы оборудования.

В наличии лишь небольшая часть из 146 элитных квартир. Впрочем, как утверждают в компании «Житлобудинвест», оставшиеся апартаменты по площади и виду смогут удовлетворить даже самых требовательных покупателей.

Создатели Busov Hill в каждой детали стремились достичь совершенства. Для этого подобрали лучший земельный участок на самой высокой точке Киева — Бусовой Горе. Чистый воздух Национального ботанического сада, респектабельное окружение, тишина и благополучность микрорайона… все это превосходно сочетается с близостью к деловому центру столицы.

Изучив лучший западноевропейский и украинский опыт, можно смело утверждать: технических аналогов Busov Hill в Украине нет. В доме реализована система Glass Wall: панорамные окна в алюминиевом профиле премиум класса Sсhueco (Германия) простираются от пола до потолка на всю ширину практически каждой комнаты.

Концептуальные особенности элитной новостройки – это камерность, максимальная приватность проживания, которая обеспечивается малым количеством квартир на этаже – от 1 до 4. При этом жильцов 146 квартир будут обслуживать 6 высокоскоростных бесшумных швейцарских лифтов Schindler. Автономное отопление и нагрев воды благодаря котельной на оборудовании Viessmann, собственная трансформаторная подстанция для бесперебойного электроснабжения и высокой выделенной мощности сети для каждой квартиры, дополнительная шумо- и термоизоизоляция по площади всей квартиры, автоматизированная система мониторинга и управления зданием… все это обеспечит максимальный комфорт и безопасность будущих жильцов комплекса.

Богатая отделка зон общего пользования, включая впечатляющее лобби с высотой потолков 7,8 метров со стенами-водопадами и авторскими инсталляциями, — это ежедневное подтверждение высокого статуса собственников квартир в Busov Hill.

Еще одно «ноу-хау» новостройки — наличие колясочно-велосипедного паркинга – просторного хранилища с отдельной остановкой лифта. Закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение, многоуровневая система контроля доступа, физическая охрана — все эти и многие другие факторы делают Busov Hill домом, который не следует трендам, а создает их.

Дом расположен на участке таким образом, чтобы обеспечить превосходный вид из окон для каждой планировки. Большинство квартир Busov Hill частично или полностью ориентированы окнами на Ботанический сад и Днепр. Окружение невысокой застройкой обеспечивает исключительные видовые характеристики даже на нижних этажах комплекса.

Посетить лучший жилой комплекс премиум класса в Киеве можно ежедневно – офис продаж Busov Hill работает без выходных.

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